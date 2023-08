Robert Downey Jr, quanto guadagna oggi l'attore? Il cachet dell'ex Iron Man

Quella dell'ex Iron Man è stata una vita ricca di soddisfazioni professionali, ma anche estremamente complicata. La carriera di Robert Downey Jr. ha conosciuto il fallimento e una fase di forte declino professionale e personale che l'ha portato anche nel circolo vizioso della tossicodipendenza.

Fortunatamente per Robert Downey Jr. e per i suoi fan, si tratta ormai del passato di una delle stelle più brillanti del firmamento della Hollywood contemporanea e le sue performance nel MCU parlano da sole.

Di pari passo con la rinascita della sua carriera cinematografica, sono chiaramente saliti anche i guadagni per questa icona di successo e di rivincita. I guadagni di Robert Downey Jr. per i suoi film Marvel sono lievitati di titolo in titolo, passando dai 2 milioni di dollari per Iron Man (2008) alla vertiginosa cifra di 75 milioni + bonus per Avengers: Endgame.

Tuttavia, al di fuori del Marvel Cinematic Universe le cifre sono molto diverse: pensate che per Oppenheimer, che Downey Jr. ha definito il migliore in cui abbia mai recitato, l'attore ha guadagnato "appena" 4 milioni di dollari.

Diverso il discorso per la sua penultima pellicola. Fresco del successo di Endgame, per il delicato ma sfortunato Dolittle, da poco tornato su Netflix, il nostro ha incassato la bellezza di 20 milioni di dollari.

Difficile, dunque, stabilire una regola per il suo cachet, ma di certo non si tratta di cifre "per tutte le tasche"!