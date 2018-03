Robert Downey Jr. e gli sviluppi della relazione fra Tony e Pepper in Infinity War

Anche seconterrà più eroi Marvel di qualsiasi altro film mai realizzato, la pellicola sarà in grado d'inserire anche la trama principale riguardante Tony Stark e il suo futuro, rispetto a qualsiasi altro film Marvel. Sull'argomento si è soffermato, storico interprete di Iron Man.

Robert Downey Jr. ha parlato soprattutto del rapporto fra Tony e Pepper:"Trovo sia stato difficile inserire Pepper in tutte le storie in cui Tony si trovava, quindi abbiamo colto l'occasione per dire 'ci prendiamo una pausa ed è colpa mia'. Ora lui e Pepper hanno chiuso. Si parlava di loro due che vivevano in qualche rifugio ecologico insieme ma poi abbiamo pensato 'ogni volta che si trasferiscono da qualche arriva qualche cattivo, nessuno penserà mai che possa durare a lungo'."

La coppia è stata vista per l'ultima volta in Spider-Man: Homecoming, nella scena in cui Tony Stark sembrava sul punto di fare la grande proposta a Pepper durante la conferenza stampa:"Pepper rimane il cuore della storia di Iron Man. Penso che volevamo tornare a quella realtà, non solo per loro, ma anche per vedere come questo poteva essere aggiunto a qualcosa per cui vale la pena lottare".

"Un viaggio cinematografico che dura dieci anni, senza precedenti, e che attraversa l'intero universo cinematografico Marvel. Avengers: Infinity War porta sul grande schermo la resa dei conti definitiva, la più letale di tutti i tempi". Recita così la sinossi di Avengers: Infinity War. Gli Avengers e i loro alleati devono sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potere di Thanos prima che il suo blitz rovini e distrugga l'universo.