Robert Downey Jr., la foto sui social con un nuovo look: un progetto in cantiere?

Robert Downey Jr. ha incuriosito i propri follower su Twitter pubblicando una sua nuova foto in bianco e nero. L'attore nella didascalia specifica che si tratta di un nuovo look e da quel momento gli utenti hanno iniziato a pensare ai motivi più disparati, soprattutto per quanto concerne un nuovo progetto cinematografico in cantiere.

La foto mostra Robert Downey Jr. in giacca e cravatta con occhiali da sole e la barba un po' incolta che lascia trasparire un pizzetto. Un look piuttosto comune in realtà e proprio per questo motivo ha risaltato maggiormente la didascalia di Downey Jr. che sottolinea si tratti di un nuovo look.



Potrebbe essere l'aspetto che la star di Iron Man avrà in un futuro e imminente film? Può darsi. Nel frattempo Downey Jr. comparirà in un cameo in Black Widow, il prossimo titolo di punta del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson nel ruolo di Vedova Nera.

L'attore ha recitato per l'ultima volta nel ruolo di Tony Stark/Iron Man in Avengers: Endgame, che insieme a Spider-Man: Far From Home ha concluso la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

La Fase 4 del franchise è iniziata in queste settimane con WandaVision, serie tv disponibile su Disney+ con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Wanda Maximoff e Visione.



