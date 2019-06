Robert Downey Jr. e Footprint Coalition ripuliranno il mondo con tecnologia avanzata

Quando Robert Downey Jr. dice "una volta Vendicatore, Vendicatore per sempre", a quanto pare dice sul serio: nelle scorse ore l'attore di Avengers: Endgame ha presentato la fondazione Footprint Coalition, che userà le tecnologie avanzate per il bene dell'ambiente.

Il lancio della fondazione è previsto per aprile 2020.

"Tra robotica e nanotecnologia, potremmo ripulire il pianeta in modo significativo, se non totalmente, in 10 anni", ha detto Downey Jr., ammettendo che i dati gli sono stati forniti poche settimane fa da una tavola rotonda di esperti. "Dio, amo gli esperti. Sono come Wikipedia con difetti di carattere", ha scherzato durante il suo discorso.

L'annuncio è arrivato al termine di un monologo fiume di oltre 20 minuti sull'intelligenza artificiale, il Marvel Cinematic Universe, la propria carriera e l'evoluzione del suo personaggio di Tony Stark. Il monologo, avvenuto a Las Vegas per l'evento Amazon re: Mars, ha incluso un cameo dell'intelligenza artificiale di Amazon Alexa e Matt Damon, che si è unito alla conversazione tramite video.

L'attore non ha condiviso dettagli su come l'organizzazione avrebbe raggiunto il suo obiettivo, ma ha affermato che anche lasciare un minimo segno in questo campo può essere la cosa più importante della sua vita. Un sito web per l'associazione è stato aperto ufficialmente dopo che Downey Jr. ha lasciato il palco, ma attualmente presenta poco più di un modulo di iscrizione alla newsletter.

Durante il suo discorso, Downey Jr. ha dipinto l'intelligenza artificiale come un significativo progresso tecnologico che gli ha dato speranza, ammettendo però di essere allarmato per lo stato dell'ambiente. "Ho questo tranquillo senso di crisi", ha detto, facendo ammenda e dichiarando di aver contribuito più di altri alla crisi climatica.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Iron Man e alla petizione per riportare Tony nel MCU.