Robert Downey Jr. festeggia San Patrizio e manda un messaggio a Mark Ruffalo

Robert Downey Jr. ha pubblicato una foto che lo ritrae a Stonehenge, uno dei più noti siti neolitici al mondo. L'interprete di Iron Man indossa un k-way verde e per l'occasione festeggia San Patrizio, la celebre festa del santo patrono d'Irlanda. Nel post Downey Jr. ironizza a modo suo, chiamando in causa Mark Ruffalo e Bruce Banner/Hulk.

"Guardate, passo decisamente il 'test verde' in questa foto scattata in passato. 'Felice festa di San Patrizio' per festeggiare, mi rivolgo a tutti i miei fratelli, sorelle e amanti di tutte le cose verdi. Sto pensando a te Mark Ruffalo" scrive Downey Jr., riferendosi chiaramente al personaggio interpretato da Ruffalo nel Marvel Cinematic Universe, Bruce Banner/Hulk.



Nelle ultime settimane un'altra foto di Robert Downey Jr. con un nuovo look aveva l'attenzione dei follower, che hanno considerato il taglio di capelli dell'attore come il preludio ad un nuovo ruolo in un film.

Robert Downey Jr. non dovrebbe tornare in futuro nel ruolo di Tony Stark/Iron Man dopo l'esperienza conclusiva di Avengers: Endgame.

Discorso molto diverso per Mark Ruffalo, che riprenderà la parte di Bruce Banner/Hulk nella serie Marvel She-Hulk.

Tuttavia a febbraio Robert Downey Jr. non ha negato un suo eventuale ritorno nell'MCU. Il futuro Marvel potrebbe rivelare grandi sorprese.



Robert Downey Jr. ha interpretato Tony Stark per la prima volta nel 2008 nel film Iron Man, mantenendo il ruolo per oltre dieci anni nel Marvel Cinematic Universe.