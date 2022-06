Robert Downey Jr festeggia con Johnny Depp su FaceTime dopo la vittoria al processo

Mentre si parla di un destino sempre più incerto per il ruolo di Amber Heard in Aquaman 2, Robert Downey Jr. si è congratulato con Johnny Depp dopo che il lungo processo per diffamazione è terminato con un esito positivo per la star di Pirati dei Caraibi.

A rivelarlo in queste ore è stato il New York Post: Josh Richman, un amico molto intimo di Johnny Depp, ha raccontato che la conversazione è avvenuta tra le due star su FaceTime durante un evento di beneficenza in live streaming per il Children's Hospital di Los Angeles: "John, grazie a Dio è finita", ha detto Robert Downey Jr. al suo vecchio amico Depp su FaceTime. Successivamente, un portavoce della star di Pirati dei Caraibi ha confermato al Post che Downey Jr. lo ha facetimemmato dopo l'annuncio del verdetto.

Nel frattempo, resta incerto il futuro di Amber Heard come Mera per Aquaman & The Lost Kingdom: nelle scorse ore, il noto sito JustJared ha riportato in esclusiva che la star è stata definitivamente fatta fuori dal nuovo film della saga DC diretto da James Wan con protagonista Jason Momoa; da allora la notizia ha immediatamente iniziato a rimbalzare sui principali portali americani, ma in attesa di conferme da parte di altre riviste di Hollywood Amber Heard avrebbe negato l'indiscrezione tramite un suo portavoce.

Chiaramente vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa di novità. Per altre letture, leggete le prime dichiarazioni di Amber Heard dopo la sconfitta contro Johnny Depp.