Robert Downey Jr. è già un fan di Robert Pattinson e The Batman

Anche se ha - apparentemente - terminato il suo lavoro nel Marvel Cinematic Universe, la star Robert Downey Jr non ha rinunciato ad andare al cinema per vedere i film dedicati ai supereroi.

Durante la sua apparizione sul podcast The Joe Rogan Experience, l'ex star di Iron Man ha rivelato quale film imminente lo interessa di più e, curiosamente, si è rivolto alla Distinta Concorrenza di Kevin Feige e soci. Parlando di quanti attori di prim'ordine si siano diretti o si stiano dirigendo verso i cinecomic, Downey Jr. ha citato personalmente Matt Reeves e soprattutto Robert Pattinson, dichiarandosi curioso della sua interpretazione.

"Non vedo l'ora di scoprire cosa ha combinato", ha detto RDJ. "Mi piace quel ragazzo."

Pattinson e Downey Jr. hanno condiviso soltanto un credito, il film diretto nel 2010 Love & Diffust, ma sfortunatamente i due non sono mai apparsi nella stessa scena data la natura del progetto (una raccolta di cortometraggi, nei quali comparivano anche James Franco e ... James Cameron). Non è chiaro se i due si siano mai incontrati e si conoscano personalmente o se l'interesse di Downey è solo ammirazione per il giovane collega.

The Batman, lo ricordiamo a voi e a Downey jr., nel caso stesse contando i giorni, uscirà il 25 giugno 2021.

Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Pattinson sulla speranza che The Batman sia rated-r e quelle di Peter Sarsgaard sul tono del film, che l'attore ha definito potente ed emotivo.