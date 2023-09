Robert Downey Jr. senza falsa modestia: 'Mi sentivo l'Atlante dell'MCU'

Il ruolo che Robert Downey Jr. ha occupato soprattutto durante le prime fasi del Marvel Cinematic Universe è stato di protagonista assoluto del franchise. Senza aver paura di sembrare borioso, anche l’attore ha spiegato di essersi sentito assolutamente centrale nella narrazione degli adattamenti fumettistici della Casa delle Idee.

Gli scioperi che stanno tormentando Hollywood hanno costretto la Disney a rinviare quasi tutte le prossime uscite dell’MCU su Disney+, in un periodo storico già non certo facile per quelli che sono i cinecomic tanto della Marvel quanto dei rivali della DC.

Prima che questa improvvisa fiacca colpisse il genere, però, c’è stato un momento in cui le trasposizioni dei supereroi sembravano non poter fallire al botteghino: stiamo parlando naturalmente delle prime fasi del Marvel Cinematic Universe, in cui, senza dubbio, Robert Downey Jr. Ha avuto un ruolo di primaria importanza con la sua interpretazione di Tony Stark e del suo alter ego Iron Man.

In un’intervista, la star di Hollywood non si è nascosto nell’ammettere quanto si sentisse importante nella costruzione dell’universo nascente: “Se mi aveste chiesto nel 2008, 2009 e 2010, vi avrei risposto che mi sentivo l’Atlante dell’universo Marvel. Tenevo tutto quanto su. Avrei detto che avrebbero dovuto ereggere un santuario in mio nome”.

Per quanto possano sembrare dichiarazioni che pecchino di presunzione, non si può certo dare del tutto torto all’attore, che, oltre ad aver fatto un ottimo lavoro, è servito certamente da perno centrale per la crescita del Marvel Cinematic Universe e per la sua trasformazione in quello che oggi tutti conosciamo.

