Robert Downey Jr: 'Faccio sempre grossa fatica a parlare dei personaggi della DC'

Uno dei ruoli che più è rimasto attaccato addosso a Robert Downey Jr., per l’amore dei fan e per il numero di pellicole che l’ha visto protagonista, è quello relativo al Marvel Cinematic Universe in cui interpreta Iron Man. In un’intervista relativa a Oppenheimer, l’attore ha scherzato su quanto gli sia difficile parlare dei personaggi DC.

Mentre restano a rischio rinvio alcuni dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe a causa degli scioperi che stanno colpendo l’industria hollywoodiana, Robert Downey Jr. ha scherzato sul suo legame con la Casa delle Idee durante un episodio dello show WIRED’s Ask the Web’s Most Searched Question, e mentre Christopher Nolan raccontava del suo lavoro con Cillian Murphy sui set della trilogia del Cavaliere Oscuro, l’attore newyorkese ha sussurrato il nome del personaggio: Spaventapasseri.

Quindi ha prontamente spiegato: “L’ho soltanto sussurrato perché ho problemi a parlare dei personaggi della DC. Non so se sono stato programmato o meno, ma una volta mi sono ritrovato in una stanza con un sacco di luci lampeggianti. Una lunga storia, grazie Kevin”.

Lo scherzoso riferimento è naturalmente a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e all’eterna lotta tra la Marvel e la DC per la supremazia nell’ambito dei fumetti e delle opere derivate da essi.

