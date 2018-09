Robert Downey Jr. fa gli auguri a Gwyneth Paltrow per il compleanno!

Per chi non fosse troppo addentro alla questione gossip e al discorso dei nomignoli che si danno alle coppie famose (unirne i nomi per creare assurde combinazioni che in molti credono simpatiche), sappiate che Pepper Potts e Tony Stark sono noti, insieme, con il nickname "Pepperoni". E quindi...

Non è una news ragazzi, è una constatazione: Robert Downey Jr. e Gwynet Paltrow hanno un bel rapporto anche fuori dal set ed è una cosa carina da vedere. L'interprete del personaggio di Tony Stark ha deciso di postare una foto di sé e della sua Pepper cinematografica per augurare alla Paltrow un buon genetliaco (come si sarebbe detto ai tempi della Regina Elisabetta d'Austria).

E per dare un'idea della fama straordinaria che hanno gli attori MCU (e soprattutto l'attore che ha portato magistralmente sullo schermo il tycoon Marvel), sappiate che questa dichiarazione d'affezione nei confronti della collega gli ha procurato, quando vi scriviamo, più di 2 milioni e mezzo di "mi piace" su Instagram.

La caption: "Tanti auguri alla persona che merita molto più che il 12% dei crediti."

Rivedremo entrambi i personaggi in Avengers 4, la pellicola ancora senza titolo in uscita nel 2019.

