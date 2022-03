Robert Downey Jr., l'esilarante unboxing dei prodotti di Scarlett Johansson per la pelle

Prendersi cura di sé è importante, e chi può dirlo meglio di un narcisista come Tony Stark? Il nostro milardiario, playboy, filantropo eccetera eccetera sa bene quanto importante sia la cura dell'immagine personale, e a tal proposito sembra aver deciso di approfittare dell'ultima iniziativa di una sua celebre collega.

Dopo aver svelato le frasi alternative per la morte di Iron Man, infatti, il nostro Robert Downey Jr. si è mostrato sui social durante un esilarante unboxing di alcuni prodotti targati Outset, il nuovo beauty brand lanciato nei mesi scorsi da Scarlett Johansson, calatasi ormai con convinzione sempre maggiore nelle vesti di imprenditrice dopo aver appeso al chiodo il costume di Black Widow.

Il risultato, inutile dirlo, è quello che ci aspetteremmo da un video in cui Robert Downey Jr. testa dei prodotti per la pelle: con atteggiamenti da vero divo e la suadente voce di Scarlett Johansson a fare da sottofondo, il nostro Tony Stark si mostra in tutto il suo fascino indossando a mo' di casco la borsa in cui erano contenuti i prodotti di cui sopra.

Per chi nutrisse dei dubbi, insomma, niente paura: Iron Man si sta prendendo cura di sé anche dopo l'addio agli Avengers! Questioni di bellezza a parte, intanto, recentemente Scarlett Johansson ha parlato della causa che l'ha vista opporsi a Disney lo scorso anno.