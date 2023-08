Robert Downey Jr eroe nella vita: la lotta per difendere i bambini dai predatori online

Robert Downey Jr ha indossato per anni l'armatura rossa di Iron Man prima del sacrificio finale in Avengers: Endgame. Proprio come Tony Stark, anche l'attore ha un cuore d'oro sponsorizzando vari iniziative benefiche e mostrandosi generoso come nello show Downey's Dream Cars nel quale Robert Downey Jr regala auto da sogno .

Robert Downey Jr è diventato sponsor della GMA Aura, nel contrasto contro i crimini online quali frode, pirateria e furto di identità. L'associazione che tutela le famiglie ha un particolare riguardo nei confronti dei predatori online che tentano ogni giorno di adescare i minori. Con statistiche sempre più allarmanti, l'attore ha lanciato un profondo messaggio nel corso della trasmissione televisiva Good Morning America: "Ogni sei secondi l'identità di qualcuno viene rubata - ha detto Downey - solo l'anno scorso un milione di bambini hanno subito un furto d'identità: lo trovo molto snervante”.

L'attore non si è limitato a inviare un messaggio di solidarietà alle famiglie, ma ha condiviso personalmente la lotta contro i crimini online anche sui propri profili social, sponsorizzando una nuova app di sicurezza online sviluppata da Aura. Un focus su bullismo e furto di identità particolarmente importante che richiama all'attenzione proprio le famiglie.

Downey Jr è al cinema in Oppenheimer: l'attore che interpreta Lewis Strauss è stato elogiato da Cillian Murphy che ha definito Robert Downey Jr l'attore migliore con il quale ha lavorato.