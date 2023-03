Robert Downey Jr., su eBay è stata messa in vendita la sua gomma da masticare usata?

Se tra i lettori c'è un fan accanito di Robert Downey Jr. vi segnaliamo l'ultima pazzia a cui potrebbe prendere parte. In questi giorni su eBay è comparsa un'inserzione per vendere un pezzo di gomma da masticare che sarebbe stata usata dall'attore durante la cerimonia della stella su Hollywood Walk of Fame di Jon Favreau.

Nel corso dell'evento, Downey Jr., grande amico e collega di Favreau, si tolse di bocca un pezzo di gomma da masticare e lo appiccicò sulla stella nuova di zecca, nel tentativo di battezzare ironicamente il luogo della posa.



All'asta su eBay, il presunto pezzo di gomma da masticare di Downey Jr. - protagonista del remake di La donna che visse due volte - è all'asta per un'offerta iniziale di oltre 40.000 dollari. Una bizzarra follia, come si evince anche dal testo pubblicato a corredo dell'inserzione:"Ciao! Mi è capitato di essere in zona durante l'evento che ha visto il famoso attore e produttore Jon Favreau aggiungersi alla Hollywood Walk of Fame. Durante l'evento, Robert Downey Jr. ha posizionato la propria gomma sulla stella e l'ha presumibilmente lasciata lì, riuscendo ad accaparrarla. La vendo nelle stesse condizioni in cui l'ho trovata e può essere testata per il suo DNA" si legge nella didascalia.



L'inserzione potrebbe interessare diversi fan di Robert Downey Jr., nonostante l'insolito cimelio proposto dall'autore del post.

Robert Downey Jr. sarà nel cast di Average Build, il nuovo film di Adam McKay, al fianco di Robert Pattinson e Amy Adams.