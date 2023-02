Robert Downey Jr., il discorso in onore di Jon Favreau alla cerimonia della Walk of Fame

Il regista e attore Jon Favreau ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame e accanto a lui, in questo momento gratificante per la carriera, c'era un amico e collega di lunga data, Robert Downey Jr. La star di Iron Man ha tenuto un discorso molto emozionante in onore di Favreau, per omaggiarlo.

"Il suo più grande dono è la sua umanità, e poi è divertente, e soltanto per essere divertente, quest'uomo merita questa stella. Non incontrerete mai un'arguzia più incredibilmente sofisticata. Perché? Perché capisce l'ironia e l'ironia spesso è dolorosa. Lui capisce profondamente che la vita è fugace e se non ridiamo, moriamo" ha dichiarato Downey Jr.



Robert Downey Jr. ha recitato per Jon Favreau in Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010) e Chef - La ricetta perfetta (2014).

Entrambi hanno dato nuova linfa alle proprie carriere grazie al Marvel Cinematic Universe; Downey Jr. è riuscito a togliersi da un periodo di impasse del proprio percorso trovando il successo globale grazie al personaggio di Tony Stark. Iron Man ha influenzato Jonathan Majors per il prossimo villain del MCU, Kang il Conquistatore.



Jon Favreau ha consolidato la propria carriera da regista proprio nel MCU, non disdegnando la recitazione interpretando il personaggio di Happy in diversi capitoli cinematografici del franchise.



Nelle ultime ore Favreau ha parlato della possibilità di vedere Grogu al cinema; il regista è il creatore della serie tv di Star Wars The Mandalorian, pronta a tornare presto con la terza stagione.