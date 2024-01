Robert Downey Jr difende il suo ruolo in Tropic Thunder: la sua risposta vi stupirà

Robert Donwey Jr. è tornato a parlare di Tropic Thunder per difendere ancora una volta la sua interpretazione del discusso personaggio protagonista della parodia metacinematografica dal ricco cast e dalla sceneggiatura capace di scatenare diverse controversie. In una nuova intervista con Variey, l’attore ha provato a spiegare le sue ragioni.

Dopo aver condiviso le parole di Ben Stiller a proposito di Tropic Thunder dobbiamo tornare a parlare del film del 2008 per registrare l’ennesima risposta alle numerose polemiche riguardanti la rappresentazione di certi stereotipi nella commedia scritta e diretta dal protagonista di Ti Presento i Miei.

Robert Donwey Jr. figura nel ruolo di un attore bianco chiamato ad interpretare un soldato nero in un film dedicato alla guerra del Vietnam, in quella che, secondo gli autori e i registi, sarebbe dovuta essere vista come una parodia e una presa di coscienza rispetto a un certo tipo di cinema.

L’attore di Iron Man ha spiegato come l’idea di usare certi stereotipi sia stata funzionale alla demonizzazione degli stessi e ha polemizzato su quanto oggi sia complicato creare qualcosa per cui nessuno possa sentirsi offeso: “Stavo riguardando Arcibaldo, e c’era un piccolo disclaimer che veniva trasmesso all’inizio dello show. La gente dovrebbe cercarlo e capirne il significato, perché è un antidoto a tutte le lamentele clickbait che il pubblico sembri avere con tutto, al giorno d’oggi. Il messaggio diceva: ‘Ehi, questa è la ragione, per cui stiamo facendo queste cose, che, senza contesto, si potrebbero smontare e dire che sono sbagliate e cattive’. Una volta c’era comprensione da parte del pubblico, e non sto dicendo che il pubblico non capisca più, ma le cose sono diventate molto confuse. Lo spirito con cui Ben Stiller ha diretto, interpretato e girato Tropi Thunder era, essenzialmente, quello di inveire contro tutti questi stereotipi che non sono giusti e che sono stati perpetrati per troppo tempo”.

Un Robert Downey Jr. sicuro di quanto fatto e, a distanza di anni, ancora intenzionato a difendere il proprio operato e le scelte controverse e coraggiose prese nella lungometraggio che gli è valso una candidatura agli Oscar. Sicuri che la polemica potrà continuare ancora a lungo e che sentiremo ancora parlare del film di Ben Stiller, vi lasciamo alla nostra recensione di Tropic Thunder.