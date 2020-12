Robert Downey Jr., cosa vedere dopo Iron Man se siete fan della star Marvel

Sin dal 2008, dal suo primissimo ingresso nel Marvel Cinematic Universe con il primo e storico e amatissimo capitolo di Iron Man, Robert Downey Jr. è divenuto uno degli interpreti più amati dell'ultimo ventennio, questo grazie alle sue istrioniche ed eccentriche capacità attoriali e un modo tutto personale di atteggiarsi.

Ma oltre a Iron Man, per chi lo conoscesse solo per questo ruolo, Robert Downey Jr. ha recitato in tante altre pellicole importanti, di genere o d'autore, che lo hanno anche portato a ottenere nomination agli Oscar. Proprio in tema Academy Award, infatti, è impossibile non citare la sua straordinarie interpretazione di Charlie Chaplin nel bellissimo Charlot di Richard Attenborough, uscito nelle sale cinematografiche nel 1992.



Istrionica anche se minore la sua parte in Assassini Nati di Oliver Stone, nel 1994, così come quella più divertita in Bowfinger di Frank Oz. Geniale, poi, la sua partecipazione nel ruolo di protagonista nel magnifico Kiss, Kiss, Bang, Bang di Shane Black, ed è importante ricordare e consigliare anche il bellissimo Good Night, and Good Luck di Geroge Clooney.



Ovviamente non possono mancare il dissacrante Tropic Thunder di Ben Stiller, Zodiac di David Fincher, Il Solista di Joe Wright e The Judge di David Dobkin. Ah, e non possono mancare gli Sherlock Holmes di Guy Ritchie, ma quelli li conoscerete sicuramente tutti.