Robert Downey Jr. è convinto: 'L'Oscar? Lo vincerò quando lo meriterà qualcun'altro'

Siamo già in clima Oscar e mentre si prospetta un record agli Academy Awards per Oppenheimer non possiamo che chiederci se anche Robert Downey Jr. riceverà la statuetta per la sua interpretazione dell'ammiraglio Lewis Strauss nel biopic di Christoper Nolan.

Downey Jr. non ha mai vinto un Oscar: l'attore ottenne la sua prima candidatura come attore protagonista nel 1993 per l'interpretazione di Charlie Chaplin nel film Charlot (per la quale ricevette un premio BAFTA) e nel 2009 per Tropic Thunder come attore non protagonista. Da allora, Downey Jr. non ha più letto il suo nome tra i candidati, sebbene la carriera dell'iconico Iron Man sia stata costellata da premi prestigiosi e grandi successi.

Accadrà per Oppenheimer? Secondo l'interprete del filantropo ed eroe Tony Stark questo accadrà proprio quando sarà un altro attore a meritarlo: "Probabilmente lo vincerò un anno in cui qualcun altro meriterà di vincerlo - ha detto l'attore - è così che funziona da queste parti... Benvenuto a Hollywood! Ci vediamo alla festa di Vanity Fair e terrò in mano quella statua d'oro che meriti, perché indovina un po'? È successo anche a me!"

Nell'attesa di scoprire se il 2024 sarà l'anno dell'Oscar anche per Downey Jr pare che l'attore indosserà ancora la sua armatura più amata: secondo alcuni rumor Robert Downey Jr. tornerà come Iron Man nella Saga del Multiverso!