Robert Downey Jr. condivide nuovi poster di Dottor Dolittle

La data di uscita di Dottor Dolittle è slittata in casa Universal Pictures, ma questo dettaglio non basta certo per interrompere la promozione del nuovo film con Robert Downey Jr..

Nella notte infatti l'attore ha condiviso tramite Twitter diversi nuovi poster promozionali, che come al solito potete trovare in calce all'articolo.

Il nuovo adattamento cinematografico del personaggio letterario creato da Hugh Lofting è stato diretto per il grande schermo da Stephen Gaghan (Gold - La grande truffa): nel film, ricchissimo di CGI, Dolittle è l'unico in grado di parlare con gli animali, capirli e aiutarli, e per questo si imbarcherà in una missione che lo porterà a girare mezzo mondo in compagnia di alcuni fedelissimi amici, ovvero un Orso Polare, un Gorilla, un Pappagallo, uno Struzzo, un'Oca e un Cane.

Il film rappresenta anche il grande (ri)debutto di Downey Jr. in un ruolo diverso da Iron Man, a ben cinque anni da The Judge (sei anni nel 2020, quando il film sarà rilasciato). Oltre a lui, il cast comprende anche Antonio Banderas e Michael Sheen in ruoli live-action, con Tom Holland, Rami Malek, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Octavia Spencer, Selena Gomez e John Cena che invece daranno voce agli animali in computer grafica.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo allo spettacolare primo trailer di Dottor Dolittle.