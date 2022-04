Robert Downey Jr. compie 57 anni: 'Il Tony Stark più Tony Stark di Tony Stark'

Certi amori non si dimenticano: Robert Downey Jr. non è più Iron Man da ormai 3 anni, ma il volto della star di Parto col Folle sarà sempre associato a quello del Tony Stark del Marvel Cinematic Universe, come dimostrano i numerosi messaggi d'auguri dei fan dell'attore nel giorno del suo 57esimo compleanno.

L'uomo che nel 2008 inaugurò il Marvel Cinematic Universe con il primo film della trilogia di Iron Man (a proposito: ecco quanti film Marvel furono scartati prima di quell'esordio) spegne infatti oggi le sue prime 57 candeline, evento che i fan del franchise non hanno assolutamente dimenticato, com'è possibile notare dando una veloce occhiata a Twitter.

"Tanti auguri al Tony Stark più Tony Stark di Tony Stark", "Buon compleanno a questo raggio di sole che non vedo l'ora di rivedere sul grande schermo", "Tanti auguri Robert Downey Jr., attore impeccabile, uomo eccezionale e unico 57enne che ancora oggi mi fa pensare: 'Potrebbe essere mio padre ma non è mio padre'" sono alcuni messaggi che è possibile leggere in queste ore sul social dei cinguettii.

Noi, naturalmente, non possiamo far altro che unirci al coro di auguri al buon Robert! A proposito dell'ex-Tony Stark, intanto, qui trovate l'esilarante unboxing dei prodotti di Scarlett Johansson ad opera proprio di Robert Downey Jr.