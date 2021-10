Robert Downey Jr., ecco come il vero infortunio alla spalla ha migliorato Iron Man 3

Secondo Kevin Feige prendere Robert Downey Jr come Iron Man è stato un rischio per l'allora neonato Marvel Cinematic Universe, un rischio tuttavia lautamente ripagato grazie al successo ottenuto dall'attore, oggi fra i più pagati e acclamati al mondo.

Ora, il recente libro 'The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe', ha svelato un ulteriore aneddoto sul ruolo di Robert Downey Jr. come Iron Man, approfondendo l'episodio dell'infortunio alla spalla subito dall'attore durante la produzione del terzo film della saga. Secondo gli autori Tara Bennett e Paul Terry, l'infortunio di Downey lo avrebbe messo in stop per sei settimane, cosa che si è tradotta una totale assenza di Tony Stark sul set per 42 giorni. Come ha affermato il produttore esecutivo Stephen Broussard: "Avevamo improvvisamente lo spazio e il tempo per sviluppare meglio il terzo atto del film."

Le riprese infatti sono proseguite senza Downey, che di tanto in tanto è tornato sul set solo per alcune inquadrature statiche di Tony Stark, che gli avrebbero consentito di lavorare senza muovere né il corpo né tanto meno la spalla infortunata. Come si legge nel libro, nel periodo dell'infortunio di Robert Downey Jr. la casa di VFX Digital Domain stava già lavorando al gran finale del terzo atto, ma ha dichiarato improvvisamente bancarotta a metà della produzione. Grazie ai rallentamenti della produzione, la Marvel ha avuto il tempo di passare il lavoro alla Weta Digital, e sempre durante quella 'pausa' il compositore Brian Tyler ha avuto diverse settimane per affinare la sua colonna sonora.

Insomma non tutto il male vien per nuocere, anche quando si fanno i film. Per altre letture, scoprite la lettera di addio di Robert Downey Jr al MCU.