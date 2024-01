Robert Downey Jr. che canta Taylor Swift è la cosa più bella che vedrete oggi

Robert Downey Jr. canta Taylor Swift: l'attore di Oppenheimer, che avrebbe già firmato per ritornare nella Marvel nei panni di Iron Man, si è cimentato in una lettura di Blank Space, interpretandola come se fosse una poesia della Beat Generation.

Questo momento divertente è stato immortalato da W Magazine in una clip che fa parte della loro serie di screening test. Downey Jr. sta attraversando un periodo d'oro: la sua interpretazione di Strauss in Oppenheimer potrebbe valergli una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista, e le voci su in ritorno nell'universo Marvel si fanno sempre più insistenti.

A proposito di Marvel, anche la popstar più famosa del momento è al centro delle conversazioni dei fan del MCU: a parere di molti Swift comparirà per un cameo in Deadpool 3. Il regista del film con Ryan Reynolds, Shawn Levy, ha ricevuto delle domande abbastanza dirette riguardo a queste indiscrezioni:pur non facendo esplicitamente il nome della cantante, Levy ha ammesso che le voci su alcuni cameo sono effettivamente vere. E il merito sarebbe di Ryan Reynolds. "Ciò che mi ha sconvolto è la facilità con cui alcuni di questi cameo sono stati ottenuti. La gente ama Ryan. Fortunatamente alla gente piace anche il mio lavoro. Sanno che io e Ryan siamo in un legame di fratellanza creativa unica che sembra star funzionando" ha dichiarato Levy.

"Amo il fatto che ci sia stata questa proliferazione di voci sul casting del mio film perchè ce ne sono così tante che è impossibile sapere quali siano vere e quali siano inventate" ha aggiunto il regista.