Robert Downey Jr. e molti altri nella campagna Oscar di Avengers: Endgame della Disney

Dopo aver dato il calcio d'inizio alla campagna Oscar 2019 For Your Consideration dedicata ad Avengers: Endgame con due nuovi poster ufficiali dedicati al Miglior Film e Migliori Costumi, la Disney continua ad ampliare la fila della spinta verso gli Academy Awards con la lista dei Migliori Attori non Protagonisti.

Considerato quanto abbia lottato Black Panther per avere una nomination/menzione nella categoria Miglior Film, non è detto che Avengers: Endgame riesca a riceverla, nonostante l'incasso più alto di tutti i tempi, eppure in altre categorie dovrebbe avere la meglio, specie lato tecnico, dunque effetti speciali, costumi, trucco ecc.



Per gli attori anche non dovrebbero esserci così tante speranze oltre alle nomination (specie quest'anno), ma la Disney ha diffuso una lista di nomi come attori e attrici di supporto che vedono nomi amati e famosi quali Robert Downey Jr, Brie Larson, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e Zoe Saldana. Probabilmente nessuno di loro arriverà nella cinquina tranne Robert Downey Jr, anche se recentemente aveva espresso il desiderio di non essere spinto verso gli Oscar dalla Disney.



Questi i restanti nomi fatti dallo studio per la For Your Consideration:



ATTORI



Mark Ruffalo

Jeremy Renner

Josh Brolin

Paul Rudd

Don Cheadle



ATTRICI



Gwyneth Paltrow

Karen Gillan.

