Robert Downey Jr. e Black Mirror: che fine ha fatto il suo film su Ricordi Pericolosi?

Robert Downey Jr. destò la curiosità dei fan di Black Mirror qualche tempo fa: la star di Iron Man decise infatti di acquistare i diritti di uno degli episodi più famosi dello show e sembrava avere tutta l'intenzione di farne un film.

L'episodio in questione era Ricordi Pericolosi: la trama, come ricorderete, ci proiettava in un mondo in cui un chip installato nel cervello permetteva agli esseri umani di registrare ogni singolo attimo della propria esistenza, dando loro la possibilità di rivederlo in qualunque momento analizzandone ogni singolo dettaglio.

Un punto di partenza sicuramente interessante per una trasposizione cinematografica: dell'operazione, però, non si sa più nulla da tempo. Le ultime dichiarazioni dello sceneggiatore Jesse Armstrong risalgono al 2018 e ci parlano di un calo d'interesse da parte della compagnia di Robert Downey Jr., che non sembrerebbe dunque intenzionata a produrre il film nel breve termine.

Armstrong è comunque tutt'ora convinto che portare Ricordi Pericolosi sul grande schermo sia un'ottima idea: con i diritti nelle mani della compagnia dell'ex-Tony Stark, però, l'ultima parola non spetta ovviamente a lui. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un'operazione di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti! Dal canto suo, intanto, Robert Downey Jr. ha definitivamente chiuso le porte ad un ritorno di Iron Man.