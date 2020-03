Robert Downey Jr dà il benvenuto negli Avengers a Stephen Colbert

Nei giorni scorsi conduttore televisivo Stephen Colbert aveva registrato un video in cui si vestiva come Tony Stark e discuteva della situazione attuale, con il mondo sconvolto dal Coronavirus. Se ci fosse Iron Man, era il senso del monologo, potrebbe aiutare in questo momento l'umanità? La risposta di Robert Downey Jr non si è fatta attendere.

L'attore che interpreta Iron Man nel Marvel Cinematic Universe ha pubblicato infatti un post su Twitter, in cui retwitta il video di Colbert, aggiungendo: "Diamo il benvenuto a braccia aperte al nostro nuovo Avenger. Beh, a braccia aperte ma a un metro e mezzo di distanza...", citando scherzosamente le misure di sicurezza da seguire in questi giorni di emergenza.

Stephen Colbert continua a intrattenere il suo pubblico anche durante la quarantena, registrando i suoi monologhi in casa e pubblicandoli a tarda sera, come stanno facendo anche molti altri, su YouTube o su altre piattaforme social. L'auto-isolamento aguzza l'ingegno e stimola la creatività, e video del genere rispondono al salutare bisogno di distrazione e risate in un momento come questo. Nasce così lo sketch su Tony Stark, e Robert Downey Jr è stato al gioco, come si può vedere nel tweet in calce alla news.

Avengers: Endgame, come gli altri capitoli della saga dei Vendicatori, è disponibile su Disney+, la nuova piattaforma streaming che ha da pochi giorni debuttato in Italia. Alcuni film Marvel potrebbero tornare nei cinema cinesi per festeggiare la fine dell'epidemia, mentre da alcuni giorni è in vendita anche Occhio di Falco nella collezione Funko Pop.