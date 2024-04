Quella volta che Robert Downey Jr. fu beccato a parlare da solo sul set di Tropic Thunder

Uno dei personaggi più noti di Robert Downey Jr. nell'epoca precedente al successo di Iron Man, è quello di Kirk Lazarus nel film Tropic Thunder, per il quale ricevette una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista. Un personaggio che aveva completamente assorbito l'attore, in base alle parole di un suo collega.

Danny McBride recitò nel film di Ben Stiller nei panni dell'esperto di esplosioni sul set Cody Underwood e ha raccontato di aver assistito a scene particolari di Downey Jr. dietro le quinte. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Tropic Thunder.

La star di Oppenheimer interpreta nel film un attore di Metodo e per l'occasione Downey Jr. rimaneva nel personaggio anche a macchina da presa spenta.



McBride ha raccontato che gli venne dato un auricolare per comunicare con il set mentre si trovava su una torretta, e scoprì di essere collegato ai microfoni di diversi membri del cast di Tropic Thunder e della troupe:"Immagino che durante una delle riprese avessero lasciato acceso il microfono di Downey e così stavo lì seduto e pensavo 'Oh, accidenti, posso sentire cosa sta dicendo'. Parlava con la gente ed era nel personaggio tutto il tempo. Poi l'ho persino visto tornare alla sua roulotte e l'ho visto parlare con se stesso e diceva 'Andrò a svuotare la vescica'".



L'attore ha raccontato che Downey aveva inventato una canzone su come il suo personaggio andasse a fare pipì 'senza nessun altro scopo se non il suo divertimento personale'.

Da quel film in poi il percorso professionale della star di Oppenheimer è cambiato; Robert Downey Jr. ritiene l'MCU il lavoro più grande della sua carriera, terminato con Avengers: Endgame qualche anno fa.

