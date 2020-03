Robert Downey Jr. avvistato con in mano un OnePlus 8 Pro

In attesa di novità sulla presentazione ufficiale di OnePlus8, le ultime immagini leak del nuovo telefono dell'azienda cinese arrivano direttamente dal suo principale ambasciatore, l'ex interprete di Iron Man Robert Downey Jr.

Alcune foto dell'attore in giro per Hollywood (via GMSArena) lo ritrae infatti con in mano un fiammante OnePlus 8 Pro durante un set fotografico: come potete vedere in calce alla notizia, le immagini offrono un nuovo sguardo alla fotocamera già mostrata nei precedenti leak di OnePlus 8.

La nuova line up della compagnia, stando alle ultime indiscrezioni, oltre alla versione base di One Plus 8 dovrebbe infatti essere composta dalle varianti OnePlus 8 Lite e OnePlus 8 Pro. Per quanto riguarda l'evento di presentazione, alcune voci suggeriscono che potrebbe avvenire nella seconda settimana di Aprile.

Apparso di recente come protagonista di Dolittle, film Universal reduce da un pesante flop al box office dovuto anche al monumentale budget di 175 milioni di dollari, Downey Jr. è pronto rivestire i panni del celebre detective nel nuovo capitolo di Sherlock Holmes, diretto da Dexter Fletcher (che sostituirà dunque Guy Ritchie) e in arrivo il 22 dicembre 2021.



Per altri approfondimenti sulla nuova linea di telefoni della compagnia, qui potete trovare tutti i dettagli su OnePlus 8 tra teaser ufficiali, scheda tecnica e prezzo.