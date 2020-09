Robert Downey Jr. e la AGBO League dedicano la nuova stagione a Chadwick Boseman

È Robert Downey Jr. ad annunciare su Instagram il ritorno della AGBO Superhero League, l'iniziativa di beneficenza portata avanti dalla compagnia di produzione dei Fratelli Russo e Matthew Berry di ESPN, che quest'anno sarà dedicata alla memoria di Chadwick Boseman.

"Ed eccoci di nuovo" annuncia Robert Downey Jr. con un post su Instagram.

"La #AGBOSuperheroLeague ha reclutato alcuni dei miei più grandi amici e compagni supereroi per una buona causa. Quest'anno, grazie a #FanDuel, la posta un gioco non è mai stata così alta! Abbiamo 1 milione di dollari in premi e @officialfootprintcoalition è l'organizzazione benefica che ho scelto... Ma la cosa più importante è che questa stagione sarà dedicata a @chadwickboseman, e 250mila dollari aggiuntivi andranno, nel corso di tutta la stagione, a delle organizzazioni benefiche in sua memoria #TeamStark #Chadwickforever" scrive l'attore nella caption, ripetendo in soldoni ciò che afferma anche nel video che trovate in calce alla notizia.

La Fantasy Football League vedrà dunque di nuovo in azione gli eroi del mondo Marvel, Joe Russo e Matthew Berry per una stagione di sano divertimento, ma per una buona causa: ogni giocatore è infatti associato a un'organizzazione benefica, alle quali andranno i ricavati messi in premio. In più, come ricordato da Robert, l'intera stagione sarà dedicata a Chadwick Boseman, e in suo onore sarà donata una quota aggiuntiva ad altre associazioni benefiche.

Ecco la line-up ufficiale:

Joe Russo (The Arthritis Foundation)

Chris Hemsworth (Australian Childhood Foundation)

Robert Downey, Jr. (Footprint Coalition)

Chris Evans (Christopher's Haven)

Karen Gillan (Mikey's Line)

Tom Holland (The Brothers Trust)

Anthony Mackie (Stem NOLA)

Elizabeth Olsen (The Rape Foundation)

Chris Pratt (Special Olympics Washington)

Ryan Reynolds (SickKids Foundation of Canada)

Paul Rudd (Big Slick/Children’s Mercy Hospital)

Pom Klementieff (Time’s Up)

Simu Liu (TBA)

Matthew Berry (The V Foundation for Cancer Research).

Lo scorso anno è stato l'interprete del Dio del Tuono Chris Hemsworth a trionfare. Chi l'avrà vinta questa volta?

Per maggiori informazioni potete recarvi sul sito ufficiale dell'AGBO Superhero League.