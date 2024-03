Robert Downey Jr. adorabile con la sua gattina dopo l'Oscar: la foto con Helen Rose

Non solo un attore talentuoso e molto amato dal pubblico, Robert Downey Jr. è anche un cuore d’oro che ama gli animali, come dimostra uno degli ultimi post in cui è stato taggato sui social dopo la vittoria agli Oscar 2024 come miglior attore non protagonista in Oppenheimer. Scopriamo di cosa si tratta.

Uno dei protagonisti assoluti di questi Oscar 2024 è stato, senza alcuna ombra di dubbio, Robert Downey Jr: la sua interpretazione nel film diretto da Christopher Nolan gli è valsa la sua prima statuetta d’oro che aveva tutto il sapore di riscatto a causa del turbolento passato dell’attore: “Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy, in quest’ordine. E vorrei anche ringraziare la mia veterinaria… voglio dire mia moglie Susan Downey, che mi ha trovato che ero un cucciolo ferito e mi ha riportato in vita” un discorso quello di Robert Downey Jr. che ci ricorda che cambiare è possibile.

Nonostante l’ironia che ha sempre contraddistinto la star, questa volta a salvare una vita è stato proprio l’attore: in un recente post di Instagram, l’attivista americana per i diritti degli animali Beth Ostrosky Stern - che si occupa del recupero e dell’adozione di animali randagi - ha pubblicato una foto che ritrae Robert Downey Jr. in compagnia di un adorabile felino, Helen Rose. Stern si è quindi congratulata con la star per essersi aggiudicato il suo primo premio Oscar condividendo lo scatto che ritrae uno dei suoi gattini salvati dal randagismo, che è stato adottato dalla star Marvel.

Se vi siete persi la sua interpretazione in quello che da molti è stato definito il film dell’anno, qui trovate la nostra recensione di Oppenheimer.

