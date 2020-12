Robert Downey Jr, 5 film da vedere se amate Iron Man

Siete in crisi d'astinenza da Marvel Cinematic Universe? Vi mancano da morire i modi irriverenti e sfacciati del Tony Stark di Robert Downey Jr.? Allora siete nel posto giusto: ecco 5 film che non dovreste assolutamente perdervi se non avete ancora superato il lutto per la scomparsa di Iron Man dopo Avengers: Endgame.

Partiamo senza allontanarci troppo dalla verve di Tony Stark: in Sherlock Holmes troviamo un Robert Downey Jr. al meglio della sua forma, con la battuta sempre pronta e quella faccia da schiaffi che tanto avete amato nel plaboy, miliardario, filantropo eccetera eccetera più famoso del mondo.

Tropic Thunder è il secondo film che dovreste recuperare al più presto: nel cast figurano, oltre al nostro Robert, anche nomi come Ben Stiller e Jack Black. Serve davvero aggiungere altro? Cambiando genere invece eccoci a Zodiac, splendido thriller di David Fincher in cui ritroviamo anche un'altra vecchia conoscenza dei fan Marvel, vale a dire il buon Mark Ruffalo (insieme ad un Jake Gyllenhaal in stato di grazia).

The Judge è stata un'altra delle occasioni in cui il nostro ha dato prova del suo enorme talento anche quando non ci sono armature ultratecnologiche a nasconderne il volto; per chiudere, infine, non possiamo non citare quello Charlot che nel 1992 lanciò definitivamente in orbita la carriera del nostro eroe. Tornando a Marvel, invece, ecco la foto del momento in cui Robert Downey Jr. indossò il casco di Iron Man per la prima volta.