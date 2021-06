Robert Downey Jr., i 10 migliori film della star di Sherlock Holmes secondo la critica

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con il primo Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. ha conquistato l'amore del grande pubblico soprattutto grazie alle interpretazioni del celebre detective e di Iron Man, ma in realtà l'attore aveva già dato dimostrazione del suo grande talento anche prima della sua esplosione definitiva.

A dimostrarlo ci pensano le Top 10 degli aggregatori di recensioni più famosi e utilizzati al mondo, ovvero Rotten Tomatoes e Metacritic, le quali evidenziano che la star nel corso della sua carriera ha preso parte a numerose pellicole acclamate dalla critica. Tra queste il film tratto da Shakespeare Riccardo III, America oggi di Robert Altman, Good Night and Good Luck di George Clooney e Zodiac di David Fincher, ma anche alcuni dei capitoli più apprezzati del MCU come Iron Man, The Avengers: Spider-Man: Homecoming e ovviamente il più recente Avengers: Endgame.

Ecco le classifiche complete:



Rotten Tomatoes

Riccardo III (96%) America oggi (95%) Verdetto finale (95%) Avengers: Endgame (94%) Iron Man (94%) Good Night, and Good Luck (93%) Spider-Man: Homecoming (92%) The Avengers (91%) Captain America: Civil War (90%) Zodiac (89%)



Metacritic

Good Night, and Good Luck (80) America oggi (79) Iron Man (79) Avengers: Endgame (78) Zodiac (78) Captain America: Civil War (75) Natural Born Killes (74) A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare (73) Wonder Boys (73) Spider-Man: Homecoming (73)

Siete d'accordo con le scelte della critica? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Robert Downey Jr. riprenderà i panni di Sherlock Holmes per il terzo capitolo diretto da Dexter Flesher.