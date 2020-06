Robert Downey Jr: 10 curiosità sconosciute sul volto di Tony Stark!

Se dici Robert Downey Jr., dici naturalmente Tony Stark... Ma anche molto altro. Scopriamo insieme alcune curiosità sull'attore protagonista del film che inaugurò il Marvel Cinematic Universe.

Robert Downey Jr. ha avuto una lunga e invidiabile carriera, ma anche un passato non certo facile.

Introdotto fin dal giovane al mondo della droga, Downey ha combattuto per diversi anni contro la tossicodipendenza, che tanto gli è costata a livello personale, ma anche professionale.

Nonostante tutto però, l'interprete di Iron Man riuscì a rimettersi in piedi, rinunciando definitivamente all'uso di sostanze stupefacenti, e dedicandosi anima e corpo nell'impresa di sfruttare al meglio la cosidetta "seconda occasione".

E proprio il cinecomic che avrebbe portato poi alla creazione di un intero universo cinematografico, d'altronde, gli diede modo di reinventarsi e divenire uno degli attori più richiesti e meglio remunerati di Hollywood.

Oggi, Robert è un'icona del cinema moderno, e l'idolo di tanti fan, anche per via del modo in cui ha saputo rialzarsi da terra dopo una rovinosa caduta, e affrontare alcune tra le più grandi difficoltà della vita uscendone vincitore, e un uomo migliore.

Nel video che trovate sul nostro nuovo canale YouTube, EveryeyePlus (e anche in testa alla notizia), potrete vedere come l'attore è riuscito a fare tutto ciò, e chissà, magari avrete modo di scoprire anche qualcosa di nuovo sul suo conto.