Robert DeNiro tra bancarotta e Coronavirus: l'ex-moglie lo cita in tribunale

Nonostante i $96 milioni guadagnati da giugno 2019 ad oggi, che lo rendono l'attore più pagato di Hollywood, Robert DeNiro rischia di finire sul lastrico a causa del crollo del mercato causato dal Coronavirus e delle sempre più esose richieste dell'ex-moglie.

Sposati fin dal 1997, nel 2018 DeNiro e l'ormai ex-coniuge Grace Hightower hanno divorziato mettendo fine ad un matrimonio burrascoso come pochi e culminato addirittura con la cacciata dei figli dell'attore dalla gigantesca tenuta in cui si è rifugiato in auto-isolamento.

I problemi sarebbero iniziati proprio con il Coronavirus, che tra chiusure forzate e afflusso di clientela ridotto ha fatto crollare gli incassi e le azioni della catena di ristorazione Nobu e del Greenwich Hotel, attività che DeNiro porta avanti parallelamente alla carriera d'attore.

Secondo gli avvocati dell'attore i ristoranti avrebbero perso ben $3 milioni solo ad aprile e altri $1,87 a maggio, fiaccando il suo portafoglio in maniera considerevole. Al contrario, secondo la controparte che ha citato DeNiro in tribunale, l'attore starebbe "usando la pandemia per tagliare i soldi dovuti alla Signora Hightower". Alla donna sarebbe infatti stato abbassato il massimale della sua carta di credito da $100 mila a $50 mila.

Speriamo che, dopo gli ultimi ed inquietanti sviluppi della causa di Amber Heard contro Johnny Depp, anche questo processo non prenda una piega simile.