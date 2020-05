Robert De Niro vorrebbe interpretare Andrew Cuomo in un film sulla pandemia

Negli ultimi tempi Robert De Niro non ha risparmiato attacchi al presidente USA Donald Trump, anche per la sua gestione dell'emergenza coronavirus. In queste settimane, però, c'è anche un politico che l'attore ammira per come si sta comportando, ed è il governatore di New York Andrew Cuomo.

Intervenuto al Late Show con Stephen Colbert, Robert De Niro ha espresso tutta la sua ammirazione per Cuomo, ammettendo anche che lo interpreterebbe volentieri in un futuro film sulla pandemia in corso. "Sta facendo quello che un presidente dovrebbe fare. Me lo posso immaginare come presidente. Sono per Biden e spero che tutto vada bene per Biden, ma almeno abbiamo una persona che è molto capace, un piano B molto efficace, se vogliamo [...] Sta facendo un ottimo lavoro, sta facendo quello che dovrebbe fare qualsiasi presidente."

Robert De Niro, protagonista di una furiosa lite con Joaquin Phoenix sul set di Joker, ha poi nuovamente criticato Trump, a cui si riferisce chiamandolo "l'idiota", aggiungendo: "Naturalmente avremmo potuto sopravvivere molto meglio a tutto questo se l'idiota avesse fatto la cosa giusta, ascoltando gli avvertimenti. Ce ne sono stati molti, e ora stiamo pagando tutti. Sarebbe comunque andata male, ma non così tanto. [...] Tutti sanno qual è il gioco di Trump: gli interessa solo essere rieletto."

Per il protagonista di The Irishman (leggi qui la nostra recensione), la cosa più spaventosa è che "i repubblicani e gli attivisti che lo circondano non stanno facendo nulla. Sono accanto a un pazzo e non fanno nulla [...] vale la pena sacrificare le loro anime, fare un patto col diavolo per lavorare con questo tizio? È pazzesco."