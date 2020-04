Robert De Niro e i villain: nessuno ne ha interpretati quanto lui

Si parla spesso di attori buoni e cattivi in riferimento ai personaggi che li vediamo solitamente interpretare: Tom Hanks ad esempio è il buono per antonomasia, ma chi può fregiarsi, invece, del titolo di attore più cattivo della storia? La risposta è Robert De Niro.

Una classifica riportata da The Independent ha infatti elencato i nomi degli attori con più ruoli da villain all'attivo, e in cima a questa troviamo con 19 interpretazioni di questo genere proprio l'attore che ci ha regalato performance ormai entrate nella leggenda come quelle del giovane Vito Corleone ne Il Padrino - Parte II, Neil McCauley in Heat, Louis Gara in Jackie Brown o Jimmy Conway in Quei Bravi Ragazzi.

La lista continua, comunque, con nomi altrettanto altisonanti: dietro il vecchio Bob troviamo infatti gente come Peter Stormare (17 ruoli), Ron Perlman (16), Tim Curry e James Woods (15), Vinnie Jones, Gary Oldman, Christopher Walken, Malcolm McDowell (14) e Samuel L. Jackson (13).

Insomma: il meglio della cattiveria cinematografica racchiuso in una sola lista. Qual è il vostro preferito tra questi? Pensate che il numero di interpretazioni sia direttamente proporzionale alla qualità delle stesse o, in quanto a preferenze, invertireste qualche posizione? Recentemente, intanto, proprio Robert De Niro ci ha invitati a restare a casa con un videomessaggio.