Robert De Niro in vacanza a Napoli! Tra pizza e dolci, tutte le tappe dell'attore

L'Italia in estate pullula di star del jet set internazionale pronte a passare qualche giorno di relax nelle località marittime del belpaese. Non sorprende, dunque, che Robert De Niro sia stata paparazzato a Napoli per una vacanza con i figli, iniziata alle Isole Eolie e proseguita sulla costiera amalfitana e nella città partenopea.

Ma la star di Taxi Driver non ha intrapreso solo un viaggio culturale tra le vie del centro storico di Napoli, bensì è andato alla scoperta anche del patrimonio culinario di cui la città si fa vanto. Con il famosissimo "fiocco di neve" in mano, Robert De Niro è stato immortalato nella rinomata pasticceria Poppella, per poi pranzare da Mimì alla Ferrovia il "ristorante delle star" dove De Niro non si è fatto mancare di certo un assaggio di mozzarella di bufala. Proprio nel famoso ristorante napoletano, l'attore ha persino omaggiato Maradona! Napoli è la patria della pizza e il tour di Robert De Niro non ha saltato la tappa obbligatoria che rappresenta la pizzeria Concettina ai Tre Santi. Non è mancato proprio niente nel viaggio gastronomico dell'attore. La vacanza dell'attore nel Belpaese, caro all'attore di origini molisane, arriva dopo la tremenda morte del nipote di De Niro che ha profondamente scosso la star premio Oscar per Toro scatenato.

Robert De Niro arriverà al cinema il prossimo autunno nel nuovo film di Martin Scorsese ispirato agli omicidi dei ricchi nativi Osage, definito da molti "il capolavoro" del regista: non perdetevi il trailer di Killers of the Flower Moon!