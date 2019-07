Robert De Niro è in trattativa per Killers of the Flower Moon di Scorsese!

La coppia De Niro/Scorsese è una delle più fortunate ed apprezzate della storia del cinema e con The Irishman avremo finalmente modo di rivederla in azione dopo ben ventiquattro anni di 'separazione' (l'ultima esperienza condivisa dai due fu Casino, datato 1995).

Perché accontentarsi, dunque? Come riportato in esclusiva da Deadline, infatti, l'attore di C'era una Volta in America e Quei Bravi Ragazzi sarebbe in trattativa proprio per il prossimo lavoro del regista che lo diresse per la prima volta in Mean Street.

Com'è già noto da tempo il film s'intitolerà Killers of the Flower Moon e racconterà la storia dell'omicidio di vari membri della tribù Osage in Oklahoma dopo la scoperta da parte di questi di alcuni giacimenti di petrolio. Al progetto, inoltre, parteciperà anche Leonardo Di Caprio, che con De Niro e Scorsese formerebbe un trio garanzia assoluta della qualità del risultato.

De Niro, come dicevamo, sarà a breve nelle sale con The Irishman dello stesso Scorsese, che esordirà il prossimo settembre aprendo il New York Film Festival. In giornata sono state rilasciate le prime foto del film, nelle quali vediamo proprio l'attore di Taxi Driver in compagnia degli storici colleghi Joe Pesci e Al Pacino. C'è bisogno di aggiungere altro per creare hype?