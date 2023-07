Robert De Niro, la star è 'profondamente addolorata' per la morte del nipote Leandro

Domenica sera è stata annunciata pubblicamente la morte improvvisa di Leandro De Niro Rodriguez, nipote diciannovenne della star del cinema Robert De Niro. Il giovane attore era figlio di Drena De Niro, una delle figlie della star di Taxi Driver. Qualche ora fa l'attore ha rilasciato una dichiarazione pubblica sull'accaduto.

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio amato nipote Leo. Apprezziamo molto le condoglianze di tutti. Chiediamo per favore privacy per piangere la perdita di Leo" si legge nella nota.

Ad annunciare la scomparsa di Leandro De Niro Rodriguez è stata la madre Drena De Niro, figlia adottiva di Robert De Niro, protagonista recentemente del nuovo film di Martin Scorsese: su Everyeye potete vedere il trailer di Killers of the Flower Moon.



Ecco il messaggio della madre di De Niro Rodriguez sui social:"Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te ma cercherò di andare avanti e diffondere l'amore e la luce che mi hai fatto sentire così tanto da diventare tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato che soltanto l'amore potesse salvarti".



Nella sezione commenti del post sono comparsi i messaggi di star e amici della famiglia De Niro. Naomi Campbell ha scritto:"Drena, ho il cuore spezzato per te, un tale duo, non riesco ad immaginare come devi sentirti, possa il Signore avvolgerti e tenerti fra le sue braccia in questo momento molto triste di perdita... ti voglio bene, sempre qui per te". Anche Lenny Kravitz ha condiviso un messaggio per la morte di Leandro De Niro Rodriguez:"Carissima Drena, sentite condoglianze a te e alla tua famiglia. Questo è tutto al di là di qualsiasi parola in questo momento. Ti voglio bene".



Leandro De Niro Rodriguez aveva seguito le orme del nonno Robert e aveva all'attivo già diversi credit in film come A Star is Born, nel quale ha interpretato Leo Stone insieme alla madre Drena nel ruolo di Paulette Stone.

Lo scorso marzo Robert De Niro è diventato papà per la settima volta.