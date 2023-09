Robert De Niro, il nuovo spot non si ispira a Taxi Driver:'Nulla in comune'

Stan Rosenfield, PR della star di Hollywood Robert De Niro, ha specificato pubblicamente che il nuovo spot promozionale della compagnia di trasporto automobilistico Uber girato dall'attore non ha nulla a che fare con il personaggio interpretato nel film di Martin Scorsese, Taxi Driver, smentendo ufficialmente il rumor.

"Questa voce si basa su un report fittizio proveniente dal Regno Unito qualche giorno fa" ha specificato Rosenfield.

Nel report si affermava che De Niro avrebbe ripreso le battute iconiche pronunciate da Travis Bickle in Taxi Driver, capolavoro di Martin Scorsese del 1976 ambientato a New York con protagonista il tassista Travis Bickle, ex marine reduce dal Vietnam che si trasforma lentamente in un vigilante. Su Everyeye trovate i nostri 5 migliori film con Robert De Niro.



La notizia dello spot Uber con De Niro aveva provocato anche la dura reazione di Paul Schrader, sceneggiatore del film e creatore del personaggio:"Ahi. Il motivo per cui Bob lo farebbe va oltre la mia comprensione. Non l'ho ancora visto e se sono fortunato non lo vedrò mai".



La battuta che si vociferava fosse inclusa nello spot Uber è la più famosa di Travis Bickle, quando allo specchio si rivolge a se stesso dicendo:"Stai parlando con me?".

Robert De Niro ha compiuto 80 anni ad agosto e ha dichiarato di non aver mai visto i suoi film ma che ora vorrebbe vederli tutti.