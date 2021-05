Robert De Niro, su Sky arriva il canale dedicato alle grandi interpretazioni dell'attore

Da sabato 22 a venerdì 28 maggio, la programmazione di Sky Cinema Collection verrà interamente dedicata alla leggendaria filmografia di Robert De Niro, tra i più grandi attori mai partoriti da Hollywood e vincitore di due premi Oscar per Il Padrino - Parte 2 e Toro Scatenato.

Negli oltre 20 titoli proposti dalla pay TV troveremo delle vere e proprie pietre miliari della settima arte, a partire dalle pellicole dirette da Martin Scorsese come Taxi Driver, Quei Bravi Ragazzi e Cape Fear - Il promontorio della Paura fino ad arrivare al già citato Il Padrino - Parte II di Francis Ford Coppola.

Da non perdere anche C'era una volta in America, capolavoro di Sergio Leone disponibile nella sua versione estesa e restaurata, ma anche Mission di Roland Joffé, The Untouchables - Gli intoccabili di Brian De Palma. Per quanto riguarda i suoi ruoli più recenti, saranno disponibili per la visione le sue interpretazioni in Ti presento i Miei e Mi preseni i tuoi? con Ben Stiller, Nonno Scatenato, il film Sky Originale Nonno questa volta è guerra, la commedia sportiva Il grande match con Sylvester Stallone, e il biopic targato HBO Wizard of Lies.

Quali sono i film con Robert De Niro che non vedete l'ora di rivedere sul piccolo schermo? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai migliori film per cui De Niro non ha vinto l'Oscar.