Robert De Niro e Shia LaBeouf protagonisti del crime drama After Exile

E' Deadline a rendere noto che Robert De Niro e Shia Labeouf saranno i protagonisti di After Exile, nuovo film crime che sarà diretto da Joshua Michael Stern su una sceneggiatura di Anthony Thorne e Michael Tovo.

Il film racconterà la storia vera di Mike Delaney (LaBouf), che una volta uscito di prigione dopo aver ucciso un uomo innocente durante una rapina deve riprendere in mano la sua vecchia vita mentre, insieme al padre ed ex criminale (De Niro), tenta di salvare il fratello più giovane da una vita dedicata al crimine e alla droga.

Questo dramma tratterà il fatico percorso che porta al perdono e alla redenzione, con De Niro che vestirà i panni di Ted Delaney, un ex detenuto che ha perso la moglie e soffre di alcolismo e senso di colpa: tutto ciò che gli è rimasto è la voglia di salvare i suoi due figli dal cammino oscuro e distruttivo che hanno intrapreso.

De Niro tornerà quest'autunno su Netflix e (si spera) su grande schermo con l'attesissimo The Irishman di Martin Scorsese in cui reciterà al fianco di Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel. Qui trovate il teaser ufficiale di The Irishman.

LaBeouf invece è da poco apparso nel primo trailer di Honey Boy, biopic da lui scritto e basato sulla sua vita in cui vestirà i panni del padre. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 8 novembre.