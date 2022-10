Robert De Niro sceriffo nel sanguinario trailer del nuovo action Savage Salvation

Pochi istanti fa è arrivato online il trailer ufficiale di Salvage Salvation, nuovo action thriller di amore, droga, vendetta e soprattutto Robert De Nir, sceriffo coraggioso diretto dal regista Randall Emmett.

Robert De Niro interpreta lo sceriffo Church, che si sforza di mantenere la pace nella sua città, dove gli unici due interessi dei residenti sono la chiesa o l'ossicodone. La storia segue Shelby John (Jack Huston) e Ruby Red (Willa Fitzgerald), appena fidanzati, che decidono di ripulirsi e ricominciare da capo. Tuttavia, un giorno Shelby scopre il suo fidanzato morto nella loro veranda prima che possa soddisfare il suo ultimo desiderio di essere battezzato nel fiume. Armata di nient'altro che una sparachiodi e rabbia, Shelby intraprende un piano vendicativo per uccidere ogni membro dell'organizzazione dello spaccio di droga. A causa di questo bagno di sangue, lo sceriffo Church e il suo partner, il detective Zeppelin, inizieranno una corsa contro il tempo per porre fine alla follia omicida di Shelby prima che si spinga fino al ​​signore del crimine Coyote (Quavo) e metta a rischio la sicurezza dell'intera città.

Nel cast, oltre a Robert De Niro, qui in un ruolo che ricorda da lontano quello di Stallone in Cop Land di James Mangold, che includeva nel cast anche la star di Taxi Driver, anche Jack Huston, John Malkovich, Willa Fitzgerald e il membro dei Migos Quavo.

Negli Stati Uniti Savage Salvation debutterà il 2 dicembre 2022 nelle sale, in digitale e on demand. In Italia il film non ha ancora una data d'uscita, ma intanto godetevi il trailer all'interno dell'articolo. Robert De Niro, lo ricordiamo, ora al cinema in Amsterdam di David O. Russell, è attesissimo anche nel 2023 con Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, nel quale tornerà a recitare insieme a Leonardo DiCaprio.