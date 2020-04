Robert De Niro: sapevate che Mi presenti i tuoi è il suo secondo più grande successo?

A quattro anni di distanza dall'uscita nelle sale di Ti presento i miei, Jay Roach tornava al cinema con l'inatteso sequel, prodotto proprio a causa del successo del primo film. Stiamo parlando di Mi presenti i tuoi? (in originale Meet the Fockers), che numeri alla mano è ancora oggi uno dei maggiori successi di Robert De Niro.

Avete capito bene: nella sua lunghissima e sfaccettata carriera, il secondo capitolo della saga comedy che ha visto De Niro recitare al fianco di Ben Stiller e Dustin Hoffman si è rivelato il secondo più remunerativo della sua intera filmografia. E non stiamo parlando di due titoli in croce, ma di 100 film lungo 55 anni di lavoro e numerose collaborazioni con grandissimi autori come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Michael Mann, Brian De Palma, Michael Cimino e tantissimi altri.



Neanche così di nicchia, dunque, eppure proprio Mi presenti i tuoi?, che rispetto a Il Padrino, Il Cacciatore, Heath - La Sfida o Gli Intoccabili è qualcosa di piccolo e non così importante, ha incassato più di altri 98 film, motivo che lo ha poi spinto a girarne un terzo (ma la verità è che un periodo della carriera di De Niro è condito di film simili).



E quanto ha incassato, per l'esattezza? La bellezza di 552 milioni di dollari a fronte di un budget di 80 milioni. Un successo spaventoso secondo solo a Joker di Todd Phillips, che ha invece superato il miliardo. Quindi sì, fino a pochi mesi fa Mi presenti i tuoi? era il maggior successo commerciale di Robert De Niro.



Impressionati?