Robert De Niro ci ha regalato uno dei più grandi attori di sempre: di chi si tratta?

Robert De Niro è una vera e propria icona del cinema, stella della Nuova Hollywood ha iniziato a recitare in film come Mean Streets di Martin Scorsese sin da giovane, fino a raggiungere i fasti veri e propri con pellicole come Casinò, confermando l'ormai noto sodalizio artistico tra i due.

Eppure noi dovremmo ringraziare Robert De Niro non solo per il suo lavoro davanti lo schermo, ma anche per ciò che è riuscito a fare al di là di quest'ultimo.

Pare infatti che senza la sua insistenza oggi non sapremmo nemmeno chi sia un certo Daniel Day-Lewis, l'iconico protagonista de Il Petroliere, attualmente in pensione da ormai qualche anno.

Sembra che un tempo Lewis non fosse affatto felice di recitare nei film americani, in quanto nel Regno Unito, dove era cresciuto, questi erano ampiamente disprezzati. Tuttavia durante un'intervista al New York Times la ex star del cinema ha ricordato:

"Penso sia stata una vera illuminazione. Vidi Taxi Driver cinque o sei volte nella prima settimana che uscì, rimasi stupito della sua assoluta bellezza, era così viscerale. Non conoscevo l'America, ma quel film ne mostrava un assaggio. Allora ho capito che mi sbagliavo, io volevo raccontare storie americane".

