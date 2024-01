Robert De Niro e il grande record stabilito agli Oscar 2024 con Killers of the flower moon

Mentre Leonardo DiCaprio veniva snobbato dagli Oscar 2024 il collega Robert De Niro riceveva una nuova nomination per Killers of the flower moon, ultimo film di Martin Scorsese che gli valso una candidatura nella categoria dei migliori attori non protagonisti.

De Niro, che oggi ha 80 anni, è stato nominato come miglior attore non protagonista in riconoscimento della sua interpretazione del vero boss del crimine dell'Oklahoma William King Hale, al centro degli eventi del film di Martin Scorsese prodotto da Apple TV: si tratta di un nuovo incredibile record di longevità per i Premi Oscar, dato che questa nomination di De Niro arriva a ben 49 anni dalla sua prima nomination, quella ottenuta per Il Padrino: Parte II del 1975, per la quale vinse il suo primo Oscar.

Oggi, dunque, Robert De Niro è l’attore con il divario più lungo tra la prima nomination e la più recente. Il record era precedentemente detenuto da Katherine Hepburn, per la quale invece erano trascorsi 48 anni tra le sue nomination per Morning Glory (che si tradusse nella sua prima vittoria) nel 1934 e On Golden Pond nel 1982.

Killers of the Flower Moon ha ottenuto un totale di 10 nomination alla 96esima edizione degli Academy Awards, classificandosi terzo nella graduatoria dei film con più candidature agli Oscar 2024, dietro solo a Povere Creature (11 nomination) e Oppenheimer (13 nomination). Lily Gladstone ha fatto la storia degli Oscar essendo diventata la prima attrice nativa americana ad essere nominata migliore attrice protagonista.

Per altri contenuti scoprite quali sono i film in grado di ottenere 13 nomination agli Oscar nella storia del premio.