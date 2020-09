Robert De Niro prova ad uccidere Tommy Lee Jones nel trailer di The Comeback Trail

Robert De Niro ci ha abituati ormai da anni alla sua presenza nelle commedie più improbabili, talvolta ottenendo risultati incoraggianti, altre volte partorendo quelli che qualcuno definisce vere e proprie macchie su una carriera straordinaria: ovviamente ci auguriamo che questo The Comeback Trail faccia parte della prima fazione.

Il film diretto da George Gallo è in realtà un remake dell'omonimo lungometraggio diretto da Harry Hurwitz nel 1982. Nel cast troviamo il già citato Bob De Niro in compagnia dell'ex-star di Scrubs Zach Braff nel ruolo di due produttori in profonda crisi finanziaria.

Minacciati dal loro creditore (Morgan Freeman), De Niro e Braff decidono quindi di metter su una truffa: ingaggeranno l'ex-star del cinema western Jones Duke Montana (Tommy Lee Jones) per un film fittizio e tenteranno in tutti i modi di farlo "accidentalmente" morire sul set, con l'unico scopo di incassare il cospicuo indennizzo che verrebbe loro corrisposto dall'assicurazione. Il problema è che uccidere il vecchio attore si rivelerà un'impresa più difficile del previsto...

Del film faranno parte anche Emile Hirsch, Eddie Griffin e Patrick Muldoon, mentre la data d'uscita di The Comeback Trail è fissata per il prossimo novembre. Proprio Robert De Niro, intanto, ha recentemente inviato un messaggio all'Italia, patria dei suoi bisnonni.