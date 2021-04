Robert De Niro sarebbe potuto essere al posto di Tom Hanks: ecco in quale film

Robert De Niro è considerato uno dei maggiori interpreti della storia del cinema, ma a quanto pare, le cose nella sua carriera sarebbero potute andare molto diversamente. L'attore infatti avrebbe dovuto prendere parte ad una delle pellicole che ha contribuito alla definitiva consacrazione di Tom Hanks.

A rivelarlo è stata l'attrice Elizabeth Perkins, che in Big, il film del 1998, interpreta l'interesse amoroso di Josh:

"Robert De Niro è stato effettivamente scelto per il ruolo di Josh nel film Big. Tutto poi andato a rotoli perchè Rob aveva altri impegni lavorativi. Il ruolo è andato poi a Tom Hanks. Immagino che con Robert De Niro avremmo avuto un film totalmente differente".

De Niro era il protagonista prescelto dal regista, tanto che gli altri attori facevano provini al suo fianco. Tom Hanks ha portato sicuramente molta freschezza al film che, probabilmente sarebbe stato molto più serioso con un attore come quello italo-americano.

"Era più lunatico. E con lui probabilmente non sarebbe stata una commedia a tutto tondo. Robert De Niro che vaga per le strade di New York, quasi un film dell'orrore ", ha detto la Perkins. "Tom Hanks ha portato una ventata di leggerezza".

Di recente tra l'altro, Robert De Niro ha dichiarato di essere preoccupato per i suoi figli, dopo gli eventi che hanno portato alla morte di George Floyd.