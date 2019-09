Robert De Niro dice la sua sulle polemiche relative alla violenza di Joker

Ora che la Warner Bros. è arrivata addirittura a vietare le interviste sul tappeto rosso durante la premiere di Joker, che si terrà oggi al Chinese Theatre di Los Angeles, l'infinita polemica sul film DC sembra destinata a proseguire.

Dalla passerella del New York Film Festival, dove si trovava per presentare il nuovo film di Martin Scorsese, The Irishman, (Scorsese, lo ricordiamo, figura fra i produttori di Joker, oltre ad essere stato una fonte di ispirazione per il tono del film) Robert De Niro ha provato a metterci una pezza, dichiarando:

"Mi piacciono Todd Phillips e Joaquin. E' stato semplicemente fantastico lavorare con loro e, sapete, io faccio una piccola parte e c'è questa grande associazione con Taxi Driver e King of Comedy, anche se il loro film è molto diverso, diciamo. Vedrete. So che ci sono delle polemiche. Penso che alcune delle cose che sono state dette sul fatto che la Warner Bros. debba donare denaro per la questione NRA siano giuste, sono d'accordo con queste persone o organizzazione legata al cinema di Aurora, ma non conosco la questione nello specifico".

Joker debutterà nelle sale italiane il 3 ottobre, mentre negli Stati Uniti uscirà il giorno dopo. Le preoccupazioni per l'uscita del film hanno spinto l'esercito americano ad avvertire i proprietari dei cinema per alcune misure precauzionali, anche se la polizia di Los Angelesha dichiarato che ad oggi non esistono minacce concrete alla sicurezza.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di Joker, premiato con il Leone d'Oro alla scorsa edizione del Festival di Venezia.