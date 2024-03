Robert De Niro, pessime notizie per il nuovo film Wise Guys: 'Uno dei peggiori mai visti'

Il nuovo film di Robert De Niro sarà Wise Guys, ma da Hollywood le ultime novità non fanno ben sperare per il progetto scritto e diretto dal regista Barry Levinson.

Il film, che dovrebbe aver cambiato titolo in Alto Knights, continua ad essere rimbalzato di data d'uscita in data d'uscita, cosa che ha portato le lingue più maliziose di Hollywood a parlare di flop annunciato con il quale Warner Bros non sa più cosa fare: il progetto, inizialmente, sarebbe dovuto diventare il primo lungometraggio originale dell'era Warner Bros. Discovery, ma dopo che qualche tempo fa fu rinviato al novembre 2024 in questi giorni è stato nuovamente posticipato al 21 marzo 2025.

Questo nuovo rinvio arriva dopo una proiezione di prova che si sarebbe tenuta tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio scorsi, con un anonimo che ha fatto sapere: "Uno dei peggiori film che abbia mai visto ad una proiezione di prova, e un'enorme delusione considerato il pedigree del regista. Sembra che ci saranno 10 mesi per sistemare le cose, ma ora come ora non riesco ad immaginare una strategia per salvare la situazione neanche con nuove riprese."

La notizia tra l'altro arriva dopo il flop di Killers of the flower moon agli Oscar 2024, che con 0 vittorie su 10 nomination ha contribuito da ampliare l'incredibile record negativo di Martin Scorsese agli Academy Awards.

