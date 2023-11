Robert De Niro, parla la fidanzata: 'L'assistente è una donna bianca e psicotica'

Robert De Niro è a processo contro la sua ex assistente, e tramite le parole dell’attuale fidanzata dell’attore, emergono ulteriori dettagli.

Tiffany Chen, l’attuale fidanzata dell’attore di Killers of the flower moon, è intervenuta al processo che vede De Niro contro la sua ex assistente Graham Chase Robinson. Quest’ultima ha portato l’attore in tribunale per una causa multimilionaria per “estrema sofferenza emotiva e danno alla reputazione”, con la star che ha intentato una causa a sua volta contro la signora Robinson per “l'accusa di aver rubato contanti, carte regalo, apparecchiature elettroniche e 450.000 dollari di miglia aeree dalla sua società Canal Productions.”

La fidanzata di De Niro ha definito la signora Robinson come “ossessiva, psicotica e pericolosa”, una donna che esercitava in maniera maniacale il “controllo di quello che reputava il suo territorio”, paragonandola alla protagonista del film “Inserzione pericolosa” (Single white female). In un messaggio del 2019 a De Niro, Chen scrisse: "Il suo modo possessivo di gestire la casa mi mette molto a disagio. Il suo senso di diritto deriva da questa immaginaria intimità che ha con te. Pensa di essere tua moglie e ha deciso di essere la padrona di casa. Credo che sappia di non esserlo, ma è questo che la fa arrabbiare perché si sforza di esserlo.” La compagna di De Niro ha poi paragonato l’assistente a un altro personaggio della drammaturgia moderna, “Dr.Jekyll e Mr.Hyde”, una donna “che sarebbe cambiata completamente in presenza di De Niro per confondere la situazione". Alla fine, la situazione è talmente degenerata al punto che la signorina Chen ha dovuto forzare l’attore costringendolo a scegliere tra lei e la sua assistente.

Una situazione davvero caotica per la star, che però non gli impedisce di continuare con la sua carriera. Difatti, quale sara il prossimo film di Robert De Niro dopo Killers of the flower moon?