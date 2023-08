Robert De Niro, parata di stelle per il compleanno: scoprite la lunga lista

Robert De Niro è una leggenda ad Hollywood e, ovviamente, anche il suo 80esimo compleanno deve essere celebrato come tale. Negli ultimi decenni ha impreziosito centinaia di pellicole e, ovviamente, collaborato con migliaia di registi e attori che continuano a provare riconoscenza verso di lui.

Robert De Niro ha ammesso di non aver mai visto un suo film e, in occasione dei suoi 80 anni, sembra che si senta il bisogno di ripercorrere e celebrare la sua carriera. Per il suo compleanno si è riunito un enorme gruppo di star e di volti di Hollywood che hanno deciso di celebrarlo. Il party si è svolto in uno dei ristoranti più famosi e costosi di New York, con una lista di invitati degna della notte degli Oscar e dei Grammy Awards.

Tra gli invitati ovviamente non poteva mancare Martin Scorsese, compagno di De Niro in tantissime avventure davanti e dietro la macchina da presa. Oltre a lui era presente anche Paul McCartney che è da lungo tempo amico dell'attore premio Oscar. Tra gli invitati al party figuravano anche Alec e Hilaria Baldwin, Uma Thurman, Christopher Walken e George Lucas. De Niro, nel corso degli anni, si è fatto un nome anche come produttore, infatti, proprio per questo motivo tra fli invitati figuravano anche tantissimi producer e registi.

Robert De Niro ha deciso di festeggiare concedendosi un viaggio a Napoli, ad anni dall'ultima volta che è stato in Italia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!